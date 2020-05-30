مجلس الدولة: استئناف العمل بمحاكم الأقصر وأسوان وقنا مرتبط بانتظام المواصلات

قال المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن المجلس جهز مقار المحاكم في محافظات الأقصر وأسوان وقنا، لاستقبال العمل بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن عودة المحاكم للعمل بهذه المحافظات مرتبط بانتظام وسائل النقل.وأضاف في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، صباح السبت، أن الإجراءات الاحترازية كانت وما زالت مستمرة في المقار من التعقيم والاطمئنان على رواد المحاكم، موضحًا أن عودة العمل في المحاكم جزئيا وتدريجيا بحسب ظروف الدوائر والمحاكم والمحافظات.وذكر أن المحاكم تلتزم بقرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بإلزام جميع القضاة والعاملين والمترددين بارتداء الكمامة؛ التزامًا بالقواعد الاحترازية التي أقرتها الدولة.