إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق «السويس القاهرة»

أصيب 15 شخصًا، ظهر اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق السويس – القاهرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام.واستقبل مستشفى السويس العام 15 مصابًا، نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث لتلقي العلاج.وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن 3 مصابين قد تم تحويلهم للعناية المركزة، نتيجة تعرضهم لكسور مضاعفة ونزيف داخلي وارتشاح رئوي، مضيفًا أن أغلب المصابين حالتهم مستقرة، تراوحت إصاباتهم بين السحجات والكدمات والجروح.وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، اليوم السبت، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص قرب بوابة الكيلو 109 بطريق المؤدي للسويس.وانتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث، وأفادت المعاينة المبدئية بأن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة.