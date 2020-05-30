الأمن العام يضبط 45 قطعة سلاح نارى

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، حملات موسعة استهدفت جميع مديريات الأمن أسفرت عن ضبط 45 قطعة سلاح ناري، 103 قضايا مخدرات وتنفيذ 37452 حكما قضائيا متنوعا.أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة- عن ضبط 36 متهمًا هاربًا من المراقبة، و15 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، وضبط 259 دراجة نارية مخالفة، تحرير 3107 مخالفات مرورية، فحص 71 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية، يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.