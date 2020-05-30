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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استئناف العمل بمقر نقابة المهندسين بالإسكندرية وسط إجراءات تطهير

السبت 30/مايو/2020 - 01:51 م
العمل بمقر نقابة
العمل بمقر نقابة المهندسين
هبه عويضه
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استأنفت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، عملها صباح اليوم السبت، بكامل طاقتها وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وتطهير كل الأسطح كل ساعتين للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المهندسين المترددين على النقابة.

كما شددت نقابة المهندسين بالإسكندرية على ارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل مبنى النقابة من موظفين ومهندسين وكل المترددين على مقر النقابة حفاظا على سلامتهم.

وكان قد قام فريق متخصص لتعقيم مكاتب الموظفين وأماكن تردد المهندسين لاستخراج الأوراق داخل مبنى النقابة وكل الأدوار قبل بداية العمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر.

يذكر أن خصصت نقابة المهندسين بالإسكندرية منفذا دائما لبيع المطهرات والكمامات داخل مقر النقابة تسهيلا على المهندسين في توفير المطهرات من الممكن الحصول عليها فى أوقات العمل الرسمية للنقابة.

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