الأستراليون يؤيدون إغلاق حدود الولايات

أظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم الأستراليين يوافقون على قرارات الولايات بإغلاق حدودها وسط أزمة فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.وذكر أكثر من ثلاثة من كل أربعة أستراليين، من المشاركين في استطلاع هذا الأسبوع، أنهم يؤيدون الإغلاق، من بينهم 40 بالمئة أعربوا عن دعمهم بقوة الإغلاق، حسب تقرير صادر عن مركز أبحاث المعهد الأسترالي للسياسة العامة "أستراليان انستيتيوت"، الذي قام بإجراء الاستطلاع.وعارض شخص واحد من كل خمسة إجراءات الولايات.وقال بين أوكيست، المدير التنفيذي للمعهد في التقرير: "يظهر الدعم القوي لإغلاق حدود الولايات أنه بينما هناك ارتياح عام واسع من رفع بعض قيود الصحة العامة، هناك أيضا قلق مجتمعي واسع من انتشار مرض كوفيد- 19".وشمل الاستطلاع أكثر من ألف شخص، وتم إجراؤه يومي 27 و28 مايو الجاري.