القبض على مسجّل بترسانة أسلحة ومخدرات في الدقهلية

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر بحوزته ترسانة أسلحة نارية ومخدرات في مركز ميت غمر.وشن قطاع الأمن العام حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، استهدفت مركز شرطة ميت غمر.أسفرت جهودها عن ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 7 قطع سلاح ناري، عبارة عن «بندقيتين آليتين، بندقيتي خرطوش، 3 فرد محلي، 25 طلقة مختلفة الأعيرة»، كمية من المواد المخدرة بلغت 9 كيلوجرامات من مخدر البانجو، كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، 220 قرصا مخدرا لعقار الباركينول.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وبخاصة متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، والمواد المخدرة.