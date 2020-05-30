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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة توجه أكبر ضربة لمافيا البناء المخالف (صور)

السبت 30/مايو/2020 - 01:46 م
محافظة القاهرة
محافظة القاهرة
أحمد أبو المحاسن
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تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 20 عقارًا مخالفًا مقامًا دون ترخيص بجوار المحكمة الدستورية بحي دار السلام.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الحملة تعد أكبر حملة تقوم بها المحافظة منذ عام 2011 لإزالة المباني المخالفة المقامة دون ترخيص، مشيرًا إلى أنه ستتم إزالة هذه العقارات حتى سطح الأرض، حيث إنه محرر لها محاضر وصادرة لها قرارات الإزالة.

وأضاف المحافظ أن هذه العقارات تفتقد أبسط قواعد الأمان والسلامة، حيث إنها مقامة داخل شوارع وأزقة ضيقة مما يهدد بوقوع كارثة في حال وقوع أي حادث أو حريق.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية على الفور.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بجميع أحياء القاهرة مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة أصبح ساريًا اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجاري.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضي أملاك الدولة لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات، وذلك لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مناطق العاصمة الأربعة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها دون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة.

وأكد محافظ القاهرة وجود رقابة مشددة من رؤساء الأحياء على المباني من خلال المرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود قرار آخر بإيقاف مؤقت لأعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء والتي ما زالت تحت الإنشاء لبيان مدى التزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون وتوفير أماكن للجراجات بتلك العقارات، حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فور انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها.
محافظة القاهرة
محافظة القاهرة
محافظة القاهرة
محافظة القاهرة
محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

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