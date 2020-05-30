إيبارشية سوهاج تنظم مؤتمرًا للشباب «أونلاين»

أعلنت خدمة الشباب بإيبارشية سوهاج عن قيام مؤتمر للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.سوف تنعقد فعاليات المؤتمر في الفترة ما بين الثامن وحتي العاشر من شهر يونيو المقبل، عبر شبكة الإنترنت، حيث يقوم مسؤول الشباب في كل رعية بتسجيل أسماء المشاركين في المؤتمر في موعد أقصاه السادس من يونيو 2020.وتستعد الكنائس المسيحية المختلفة في يونيو المقبل لافتتاحها أمام الأقباط بعد إغلاق دام أكثر من شهرين؛ تخوفا من التجمعات وتفشي فيروس كورونا المستجد.