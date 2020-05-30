«الفنون العراقية» تطلق معرض «تراتيل ملونة» للفنان مطيع الجميلى

أطلقت دائرة الفنون العامة العراقية أحد تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار، معرضها الحادي عشر إلكترونيًا على موقعها دائرة الفنون العامة ضمن بوابة الفنون الإلكترونية، صباح اليوم السبت.وقال الدكتور علي عويد العبادي المدير العام لدائرة الفنون العامة- في بيان اليوم- إن الدائرة تطلق معرضها الفني إلكترونيًا بسبب جائحة فيروس كورونا، لضمان التواصل مع الفنانين والجمهور المتذوق للفن التشكيلي.وأضاف أن المعرض يضم 29 لوحة فنية بعنوان تراتيل فنية للفنان العراقي مطيع الجميلي مستخدمًا فيها أسلوب الحداثة التجريدي لإثراء الفن التشكيلي بأعماله التي اتسمت بالتفرد عبر استخدام رموز ودلالات فنية امتزجت لتكون تراتيل رافدينية لأساليب فنية معاصرة.