أمن الشرقية يعيد جثة حالة كورونا بعد خطفها بالقوة

تمكنت حملة أمنية مكبرة، بقيادة مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، من إعادة جثة حالة متوفية بفيروس "كورونا"، بعد تعدي ذوي الحالة على المستشفى وأخذها بالقوة لإنهاء الغسل والتكفين والدفن بمعرفتهم.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية، بقيام أهالى حالة متوفية بفيروس كورونا، من قرية شرقية مباشر، بدائرة المركز، بالحضور للمستشفى والتعدى عليها، بتكسير بوابة المستشفى، وأخذ الجثة دون إتباع إجراءات وزارة الصحة المتبعة، فى حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس، والخروج بها فى الطريق لمحل إقامتهم، وقد تمكنت حملة أمنية، بقيادة العميد مجدي سلامة، مأمور المركز، من الحضور وإعادة الجثة.جارى اتخاذ اللازم حيال الجثة من إجراءات وزارة الصحة، وتحرير محاضر لمرتكبي الواقعة.