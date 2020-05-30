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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إطلاق «ديوان عبير عصام» لإثراء الحركة الاقتصادية والثقافية بمصر

السبت 30/مايو/2020 - 12:59 م
عبير عصام
عبير عصام
أسماء إبراهيم
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أعلنت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال عن انطلاق فعاليات "ديوان عبير عصام "، والذي يستهدف إثراء الحركة الاقتصادية والفنية والثقافية والمجتمعية بمصر في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دعم دور الدولة في ترسيخ وتوطين ثقافة إعلاء القيم الوطنية في جميع المجالات.

وأكدت عصام، خلال تصريحات لها أن الفترة السابقة شهدت مصر دعم الدولة ومؤسساتها للعديد من المجالات المختلفة والتي لم تقتصر فقط علي الاقتصاد، بل توسعت لتشمل مجالات مختلفة كالفن - والثقافة - والتكنولوجيا وغيرها من المجالات الأخري، والتي رأت الدولة ضرورة دعمها بهدف تعزيز القيم لدي الفئات المختلفة من الأطفال والشباب وإعادة مصر لمكانتها الثقافية والفنية داخل كل بيت مصري.

وأضافت عصام، أن "ديوان عبير"، ستتم إقامته بصورة شهرية، بحضور العديد من القامات المختلفة في جميع المجالات السابقة، بالإضافة إلى أن المجلس يدرس في الوقت الحالي إنشاء قناة على يوتيوب خاصة بالديوان، بهدف نشر فعاليات الديوان بصورة أكثر توسعًا، مضيفة " نعي كمجلس عربي لسيدات الأعمال على دورنا المجتمعي في جميع المجالات ونحافظ عليه من أجل رفعة مصر والعالم العربي".

الجدير بالذكر، أن فعاليات اللقاء الأول من " ديوان عبير"، حضره اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور خالد حمزة، والمهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، واللواء محمود متولي، والمبتهل الشيخ محمود ياسين التهامي، والدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، والفنان طارق عبدالعزيز، وإسماعيل لقمة، وناصر الشريف عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي سليمان جودة، والدكتور عبداللطيف صبحي، والشيخ طارق عبدالباسط عبدالصمد، والشاعر أحمد تيمور، والكاتب الصحفي طارق التهامي، والكاتب الصحفي سيد زهيري، فيما استضاف اللقاء الدكتور طارق أبوالركب والمهندس عمر عبدالرحمن، بمشاركة الإعلامية نور الصواف.

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