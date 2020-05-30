«مطروح»: فتح منفذ لبيع الكمامات والمطهرات بمدخل حديقة الغزالة

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، على ضرورة إلتزام جميع أهالى مطروح بالإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى عدم السماح بدخول أى من العاملين والمواطنين إلى داخل الجهات الحكومية كمجالس مدن والمديريات من المنشآت إلا بارتداء الكمامة.ووجه المحافظ بالتنبيه على جميع المواطنين ارتداء الكمامة عند دخول الأماكن العامة كالأسواق والمحلات ووسائل النقل والمواصلات وإلتزام جميع العاملين العائدين من إجازة العيد من خارج المحافظة بعزل أنفسهم لمدة أسبوع مع متابعتهم بصفة مستمرة والتنبيه عليهم بالتوجه إلى أقرب مستشفى متخصصة حال ظهور أى أعراض مرضية.وأشار إلى أنه سيتم فتح منفذ لبيع الكمامات والمطهرات بمدخل حديقة الغزالة بجوار ديوان عام المحافظة، مشددا على جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة باستمرار في الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا مع استعداد المحافظة لاستقبال العائدين إليها من المحافظات الأخرى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.