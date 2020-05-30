إياد نصار ضيف عمرو الليثي في «واحد من الناس».. الليلة

يكشف الفنان إياد نصار، عن العديد من أسرار حياته الفنية والشخصية خلال حلقة اليوم السبت، من برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر شاشة النهار.ويتناول اللقاء أبرز المواقف الصعبة التي عاشها إياد نصار في حياته الخاصة، كما يتحدث عن كواليس أعماله الفنية، ويحكي عن الجانب الرومانسي والعاطفي في شخصيته، ونتعرف على حكايته الغريبة مع الفنان الراحل شكوكو، والحديث عن العديد من المفاجآت والاعترافات.وشارك إياد نصار مؤخرا فى بطولة مسلسل "ليالينا 80" والذى عرض فى موسم رمضان الماضى وشاركه فى بطولته غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، رنا رئيس، هشام الشاذلى، صبري عبدالمنعم، سناء شافع، أشرف زكى، وياسمين كساب، محمد رشاد، أمينة مغربى وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.