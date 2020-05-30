تفاصيل عودة العمل داخل محكمة النقض

قرر المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، اليوم السبت، معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيًا، اعتبارًا من اليوم.جاء ذلك أثناء قيامه وبرفقتة مساعدوه من قيادات المحكمة بتفقد قاعات المحكمة وأروقتها والاطمئنان على تعقيمها واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.وشدد على جميع المسئولين بالمبنى على اتباعها وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء.وتابع رئيس مجلس القضاء الأعلى، سير العمل بالأقسام الإدارية بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضي وخدمة المتقاضين.صرح بذلك المستشار محمد رضا حسین، نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس المحكمة.