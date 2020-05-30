صديق الشهيد منسي: كان شخصًا محبًا للحياة والمرح (فيديو)

بكى رأفت بلط، صديق الشهيد أحمد منسي، أثناء تعقيب الفنان حازم سمير والذي أدى دوره في مسلسل "الاختيار" على طبيعة شخصيته، وأنه شعر في أول لقاء له بـ "بلط" أن لديه شعورا متناقضا بين سعادته أن صديقه حقق حلمه بالشهادة، وحزنه على رحيله.وقال رأفت بلط، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت: إن أحمد منسي يعتبر شخصية استثنائية، وكان يطلق عليه "رجل المستحيل"، وكان يخشى الله، ويحاسب نفسه، لافتا إلى أنه كان شخصا محبا للحياة والمرح.وأضاف صديق الشهيد أحمد منسي، أن خال الشهيد منسي هو السبب الرئيسي في تكوين شخصيته وتعلقه بالعسكرية، مشيرًا إلى أنه تعلق بالشهادة منذ أن كان في المرحلة الابتدائية، معقبًا: "منسي مكنش بينام وهو مزعل حد أو زعلان من حد".مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.