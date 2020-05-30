رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السكة الحديد: أكثر من 90% من المواطنين ملتزمون بارتداء الكمامات

السبت 30/مايو/2020 - 12:40 م
السكك الحديدية
السكك الحديدية
هدير شعراوي
طباعة
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن أكثر من 90% من الركاب التزموا بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بارتداء الكمامة إجباريًا في المواصلات العامة، لافتًا إلى توفير الهيئة للكمامات في شباك التذاكر بسعر الجملة.

وأضاف في تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، صباح، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، تفقد بنفسه الإجراءات الاحترازية وتطبيق قرار مجلس الوزراء في الثامنة صباح اليوم، متابعًا أن القرار يأتي لصحة المواطنين وأسرهم.

وأشار إلى اتخاذ الهيئة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من تعقيم القطارات، والمحطات، وشباك التذاكر للحفاظ على صحة الركاب ومواجهة الفيروس.

ولفت رئيس هيئة السكة الحديد إلى وجود وعي كامل من الركاب بخصوص الالتزام بارتداء الكمامات، قائلًا إن هناك تعاونًا مع شرطة النقل والمواصلات، لتحرير محضر شرطة بحق من لا يلتزم بالإجراءات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة حسن حسنى

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

القصة الكاملة لوفاة متعافية من كورونا في قنا

الصور

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

منوعات

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

عودة متنزهات «ديزني» في 11 يوليو

العثور على نحت حجري كبير صُنع عام 1087 في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

«الثقافة» عن حسن حسني: وضع بصمات متفردة على الشخصيات التي جسدها

فؤاد زويريق: حسن حسني إمبراطوريته خالدة في قلوب الناس

في ذكراها.. سبب غضب مديحة يسري من أم كلثوم

عبدالرحيم كمال ناعيًا حسن حسني: الظهر الحصين لكل كوميديانات مصر