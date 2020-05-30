السكة الحديد: أكثر من 90% من المواطنين ملتزمون بارتداء الكمامات

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن أكثر من 90% من الركاب التزموا بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بارتداء الكمامة إجباريًا في المواصلات العامة، لافتًا إلى توفير الهيئة للكمامات في شباك التذاكر بسعر الجملة.وأضاف في تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، صباح، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، تفقد بنفسه الإجراءات الاحترازية وتطبيق قرار مجلس الوزراء في الثامنة صباح اليوم، متابعًا أن القرار يأتي لصحة المواطنين وأسرهم.وأشار إلى اتخاذ الهيئة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من تعقيم القطارات، والمحطات، وشباك التذاكر للحفاظ على صحة الركاب ومواجهة الفيروس.ولفت رئيس هيئة السكة الحديد إلى وجود وعي كامل من الركاب بخصوص الالتزام بارتداء الكمامات، قائلًا إن هناك تعاونًا مع شرطة النقل والمواصلات، لتحرير محضر شرطة بحق من لا يلتزم بالإجراءات.