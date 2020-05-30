تفاصيل مصرع 4 أطفال وجدتهم في حريق شقة الدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 21 شارع "قمبيز" بحي الدقي.تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل الشقة، انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى بجهاز تكييف إحدى غرف الشقة مما أسفر عن وفاة أربعة أطفال وجدتهم لأمهم نتيجة الاختناق.وقد نجحت القوات فى إنقاذ الزوج والزوجة ومنع امتداد الحريق إلى باقى مرافق العقار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.