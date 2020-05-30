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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد ألمانيا.. النمسا: حزب الله بالكامل منظمة إرهابية

السبت 30/مايو/2020 - 12:39 م
حزب الله
حزب الله
أمينة ذكى
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أفادت وكالة الأنباء النمساوية الحكومية، اليوم السبت، بإصدار البرلمان النمساوي توصية جديدة بشأن اتخاذ إجراءات مشددة ضد أنشطة حزب الله اللبناني في البلاد، حيث وافق البرلمان بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي قدمه حزبا الائتلاف الحاكم والشعب "يمين وسط" والخضر "يسار".

واعتبر القرار أن "الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، واعتبار حزب الله منظمة إرهابية بالكامل".

وطالب القرار بتشديد الإجراءات المختلفة لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله داخل المجتمع النمساوي، كما طالب القرار الحكومة النمساوية بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال.

يأتي هذا في أعقاب إعلان واعتبار الحكومة الألمانية حزب الله منظمة إرهابية، وحظر أنشطة الحزب بالكامل على أراضيها، بينما تصنف كل من هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية.

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