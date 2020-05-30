إزالة 30 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ودون ترخيص، منها 7 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 675 مترا مربعا، و9 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1487 مترا مربعا، 4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 795 مترا مربعا.وأضاف محافظ المنيا أن إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، وصل إلى 812 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3925 فدانا و17 قيراطا و32 سهما، و3037 حالة إزالة مبان بمساحة 424455 مترا مربعا.