حملات بمجمع مواقف دمنهور لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على جميع الوحدات المحلية والمديريات وكافة الجهات المعنية بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.حيث تم اعتبارًا من اليوم السبت ٣٠ مايو متابعة التزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بإرتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة على المخالفين.وقام مجمع مواقف دمنهور وبحضور اللواء عبد المنعم السبيعى المدير التنفيذى لمشروع المواقف بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات.