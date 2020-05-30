حبس مهندس لحجب مستلزمات طبية في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بحبس مهندس أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمامات ومستلزمات طبية، داخل سيارة بمنطقة التجمع قبل بيعها للمواطنين بالسوق السوداء.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط مهندس، أثناء استقلاله سيارته الملاكى.وعُثر بداخلها على 106 ماسكات واقى طبى، 10 بدلات عزل بيضاء اللون، 2940 كمامة طبية، 1400 قفاز طبى، 2 بكرة أستيك تستخدم في تصنيع الكمامات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلا الظروف التى تمر بها البلاد، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق.