«DMC» تبدأ عرض مسلسل «أبوالعروسة 2».. الليلة

تبدأ قناة DMC الفضائية في عرض الجزء الثاني من المسلسل الدرامي "أبوالعروسة" وذلك مساء اليوم السبت.وحقق مسلسل "أبوالعروسة" في جزأيه الأول والثاني نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية للجمهور، ومن المقرر أن يعرض "أبوالعروسة 2" يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء، ويُعاد من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 11 صباحًا.ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيّرت في الفترة الأخيرة.مسلسل "أبوالعروسة" ينتمي لنوعية الـ60 حلقة من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وبطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم.