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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعيد حاملي الإقامات السارية من الخارج بعد غدٍ

السبت 30/مايو/2020 - 12:32 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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يبدأ حاملو الإقامات السارية الموجودون خارج الإمارات العودة إلى البلاد اعتبارًا من بعد غدٍ الاثنين.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، في بيان صحفي اليوم السبت وأورده موقع صحيفة "البيان" الإلكتروني، إن ذلك استجابة من الجهات المعنية في دولة الإمارات، لتسهيل الإجراءات لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، ومراعاة للأسر، وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم التي تأثرت بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، قد دعت حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة والراغبين في العودة للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقعها بهدف تسهيل إجراءات عودتهم إلى الإمارات بأمان.

وحذر الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، من حجز أو شراء تذاكر السفر أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب العودة، مشيرًا إلى أن مراجعة الطلب قد تتطلب بعض الوقت، داعيًا إلى حجز تذاكر الطيران وفقًا لتاريخ السفر الفعلي المحدد، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية.

وأكدت شركات الطيران، أن من شروط عودة المقيمين، إجراء الاختبار الصحي الإلزامي عند الوصول، والحجر المنزلي الإجباري لمدة 14 يومًا.

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