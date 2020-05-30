محافظ كفرالشيخ ووزير الزراعة يشهدان حصاد القمح في «القرضا» (صور)





شهدا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد محصول القمح بمزرعة القرضا بالمحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء ايهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتورة شيرين عاصم، والدكتور سامي درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الانتاج.

حصاد القمح





وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة تزيد عن نصف مليون فدان، منزرعة بمحاصيل الحبوب والبنجر، والمحاصيل المختلفة. وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين المحافظة، وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة، ودعم لمزارعيها، وحل المشاكل التي تواجههم، ورفع مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة، تعتبر مركزًا ذات أهمية لتحقيق الأمن الغذائي المصري خاصة في محاصيل الحبوب، نظرا لوجود محطات البحوث الزراعية المسئولة عن إنتاج الارز والذرة على مستوى الجمهورية.وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة تزيد عن نصف مليون فدان، منزرعة بمحاصيل الحبوب والبنجر، والمحاصيل المختلفة.

حصاد القمح





كما تفقدا محافظ كفرالشيخ، ووزير الزراعة، مزرعة الانتاج الحيواني بالقرضا، التابعة لمعهد بحوث الانتاج الحيواني، واستمعا إلى عرض مفصل حول أنشطتها الانتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني، حيث تبلغ مساحتها حوالي ١٢ فدان، وتحتوي على ٢١٥ رأس من الأبقار.

وفي سياقٍ متصل، تم تقديم عرض الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الانتاج، حول مزرعة قطاع الانتاج بالقرضا، والتي تبلغ المساحة الاجمالية لها، حوالي ١٨٠٠ فدان، من بينها ٨٠٠ فدان منزرعة بمحصولي القمح، والشعير، والمساحة المتبقية يجرى حاليًا زراعتها بمحصول الارز، بعد الانتهاء من حصاد البنحر.كما تفقدا محافظ كفرالشيخ، ووزير الزراعة، مزرعة الانتاج الحيواني بالقرضا، التابعة لمعهد بحوث الانتاج الحيواني، واستمعا إلى عرض مفصل حول أنشطتها الانتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق، مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني، حيث تبلغ مساحتها حوالي ١٢ فدان، وتحتوي على ٢١٥ رأس من الأبقار.

حصاد القمح