دير مواس بالمنيا توضح عقوبات الموظف غير الملتزم بارتداء الكمامة

أصدرت الوحدة المحلية لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا منشورا يتضمن، أنه بناء على تعليمات مجلس الوزراء ومحافظ المنيا الخاصة بإجراءات مجابهة فيروس كورونا، ممنوع دخول أي موظف أو مواطن لديوان الوحدة المحلية، أو أي مصلحة حكومية، دون ارتداء كمامة لأي سبب من الأسباب، ومن يخالف ذلك من المواطنين يعرض نفسه للمسائلة القانونية.وأوضح المنشور أنه بالنسبة للموظفين، يتم مجازاة الموظف المخالف وغير الملتزم بارتداء الكمامة في المرة الأولى بتوقيع جزاء مدته 3 أيام، وفي حالة تكرار المخالفة لمرة ثانية يتم توقيع جزاء 15 يوما، وفي حالة تكرار المخالفة لمرة ثالثة يتم الفصل من الخدمة.يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كان أصدر قرار بحظر دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية دون ارتداء الكمامة، وعلى جميع المصالح الحكومية الالتزام بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.وأوضح قرار المحافظ أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد للفترة القادمة والتي جاء من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات وبشكل إجباري، وكذلك تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق ذلك القرار بدواوين المحافظات.