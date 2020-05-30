فض 46 حالة إشغال لسوق عشوائية في الإسماعيلية

أعلنت هدى عبدالعفار، رئيس مركز ومدينة القصاصين، فض ٤٦ حالة إشغال في الأسواق العشوائية والباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة، نظرًا لما تسببه تلك الأسواق من تجمعات وزحام المواطنين.وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.وقالت هدى - في تصريحات صحفية - إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات وقرارات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، باتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، ومنع انتشار حالات الإصابة بالمرض، وحرصًا على صحة المواطنيين وسلامتهم.وأكدت هدى أنه حريص على تطبيق القانون بكل قوة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بمنع التجمعات وذلك لمجابهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.