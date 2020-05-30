استبعاد «التاموفلو» من بروتوكول علاج كورونا.. والإبقاء على «الكلوروكين»

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ طب الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إن اللجنة انتهت من تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، موضحة أنه تم الإبقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول العلاج مع بعض أدوية مضادات الفيروسات.وأوضحت أن اللجنة استبعدت عقار التاموفلو من بروتوكولات العلاج، لعلاج الحالات المتوسطة لعدم ثبوت قيمته وفعاليته في علاج المرضى، وتم استبداله بعقار لتقوية المناعة وبعض الفيتامينات والمضادات الحيوية.وأشارت إلى أن عقار أفيجان دخل ضمن مجموعة تجارب سريرية في مصر على مجموعة من المرضى، ومن المقرر أن تظهر نتائجه خلال الأيام القادمة وبعدها سوف يتم تحديد إذا كان سيتم استخدامه أم لا ضمن بروتوكولات العلاج.وكانت منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول الغربية حذرت من تناول عقار الكلوروكين فى علاج مرة فيروس كورونا لتأثيره على عضلة القلب.وكانت وزيرة الصحة وجهت أمس بإطلاق سيارات القوافل العلاجية في محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أنه جارٍ توفيرها في الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن محتويات الحقيبة من الأدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية التابعة لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا وبمشاركة الرائدات الريفيات في عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.وأوضح أنه بدأ تسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين في كل من محافظات (الدقهلية، الشرقية، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا وجنوب سيناء) وجارٍ تفعيل العمل بتلك الآلية في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.وأضاف أن المستشفيات ستتولى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المرضى المصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة الذين يخضعون للعزل المنزلي، وذلك طبقًا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.وأكد أن الوزيرة ناشدت المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، في حالة ظهور الأعراض، بضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر أو أي مستشفى من الـ320 مستشفى عاما ومركزيا التي تم الإعلان عنها والمتواجدة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لتوقيع الكشف عليهم وتشخيص الحالة لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.وأشار إلى أن الوزيرة وجهت القائمين على الخط الساخن (105) والمسئول عن تلقي بلاغات واستفسارات المواطنين الخاصة بفيروس كورونا، بتوجيه المواطنين ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى أقرب مستشفى عام أو مركزي أو مستشفيات الحميات والصدر داخل محافظته، بالإضافة إلى توجيه المخالطين إلى أماكن الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي تقوم بصرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.