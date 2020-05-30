برلمانية تشيكية: الاتحاد الأوروبى أخفق فى تحجيم أردوغان

صرّحت عضو مجلس النواب التشيكى كارلا مارجيكوفا، بأن الاتحاد الأوروبي أخفق في تحجيم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سياساته العدوانية حتى تجاه أعضائه.ولفتت مارجيكوفا، في حوارها لموقع "أوراق برلمانية" الإلكتروني التشيكي، إلى أن اليونان العضو في الاتحاد تتعرض للاعتداءات بشكل متكرر من قبل النظام التركى، وبدلا من قيام الاتحاد بحماية أثينا ومساعدتها يقوم بالوقوف إلى جانب النظام التركي.وشددت مارجيكوفا على أن الاتحاد بصيغته الحالية أظهر فشلا واضحا في مواجهة التحديات المستجدة، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.وفى السياق، أكد المحلل السياسي التشيكي، فاتسلاف أوملاوف، أن نظام أردوغان وبدعم من الغرب والكيان الإسرائيلي يواصل دعم أدواته الإرهابية في إدلب للاستمرار في استخدامها لتنفيذ مخططاته في سوريا.وأكد، في مقال له نشره في موقع "ايه ريبوبليكا" الالكتروني، اليوم السبت، أن ممارسات القوات الأمريكية في شمال سوريا تماثل ممارسات القوات التركية.وشدد فاتسلاف على أن استمرار وجود هذه القوات يعرقل الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، ويكرس استمرار الإرهابيين في القيام بعمليات تخريبية وزعزعة الأوضاع في هذا البلد.