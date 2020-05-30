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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ماجدة منير: عروض العمل زادت بعد دور أم التكفيري (فيديو)

السبت 30/مايو/2020 - 12:19 م
ماجدة منير
ماجدة منير
ياسمين عباس
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قالت الفنانة ماجدة منير، إن من أهم عوامل نجاح شخصيتها في مسلسل "الاختيار"، هي إتقان اللهجة، لافتة إلى أنها تواصلت مع مصحح لهجة لإتقان الكلمات بشكل صحيح، كما أنها لم تكتف بقراءة مصحح اللهجة، وطلبت منه أن يكون الكلام مسجلا، لتستطيع أن تسمعة أكثر من مرة.

وأشارت ماجدة منير، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنها تواصلت معه عبر الواتساب، من خلال التسجيلات الصوتية، وكانت تكتب الكلمات بالتشكيل الخاص بها لإتقانها، موضحة أن اللهجة كانت قريبة للهجة الصعيدى.

وأوضحت أن المخرج بيتر ميمي طلب من مصممة الملابس أن تكون ملابس شخصية أم التكفيري فقيرة، وليس بها أي مجهود، لتكون قريبة من الحقيقة، معقبة: "كانوا بيشيلوا التراب من الأرض ويرموه عليا.. ويسودولي إيدي ووشي، لتكون الشخصية قريبة من الشكل الواقعي".

وأكدت أن ردود الأفعال حول دورها في الاختيار، لم تتوقف فقط على الجمهور، بل وصلت للنقاد والمخرجين والصحفيين، كما زادت عليها عروض العمل من قبل المخرجين، متابعة: "لم أتصور أن دور أم تكفيري سيحقق صدى كبيرا لهذه الدرجة".

ونوهت الفنانة ماجدة منير، بأن صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تمت سرقتها بعد دورها في مسلسل "الاختيار".

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