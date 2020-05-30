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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تناقش الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

السبت 30/مايو/2020 - 11:28 ص
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" والتى مقرر لها يوم 21 يونيو وحتى 21 يوليو.

وشدد محافظ أسيوط على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لابنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوى" وتجهيز مقار اللجان والبالغ عددها 94 لجنة ثانوية عامة موزعة على المراكز والأحياء، فضلا عن تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان وعددها 2 استراحة بمدينة أسيوط واستراحة بكل إدارة تعليمية والانتهاء من إعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الاسئلة للثانوية العامة وتجهيز جميع اللجان وتعقيمها، فضلا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم.

وأكد المحافظ على ضرورة تعقيم وتطهير كافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفر الأمن والهدوء وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة والتأكيد على دخول اللجان بالكمامات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم، مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة، فضلا عن إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية والامتحانات العملية لها.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى إنه تم عقد عدة بروتوكولات مع "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكرى" استعدادا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوى وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة، فضلًا عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة فضلًا عن تجهيز لجان الامتحانات البالغ عددها 94 لجنة موزعة على مستوى الادارات التعليمية وتجهيزها بالتخوت اللازمة لافتا الى انه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ مضيفا انه تم تزويد المطبعة بعدد 751 صندوقًا بعد تصنيع 200 صندوق جديد للجان الذائدة هذا العام.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

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