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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني يطالب بتدابير صارمة في مصانع الأغذية لمحاصرة كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 11:12 ص
عمرو غلاب
عمرو غلاب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية المكثفة في مصانع الأغذية والتأكد من اتباع العمال لها نظرًا لكون الصناعات الغذائية ذات طبيعة خاصة وتحتاج مزيدًا من إجراءات السلامة للخروج بأفضل وأكثر المنتجات أمانًا إلى الأسواق.

وقال «غلاب» إن مصانع الأغذية تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى لضمان تزويد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا، لكن مع الإعلان عن عودة الحياة لطبيعتها بشكل جزئي، فإنه يجب أن يزامن ذلك زيادة إجراءات السلامة والرقابة على هذه المصانع لضمان تطبيقها للإجراءات الوقائية وذلك من ارتداء العاملين للواقيات الشخصية من الماسكات والجوانتيات، واستخدام المطهرات والمنظفات، والتأكد من تطبيق التباعد الإجتماعي وتوافر المساحات بين كل عامل وآخر بحيث لا تقل عن متر والتطهير اليومي لأماكن العمل.

ولفت إلي أنه على الرغم من عدم وجود دليل قطعي على احتمال انتقال فيروس كورونا من خلال الطعام والتقاط العدوى من الأطعمة المصنعة، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ التدابير الاحترازية بشكل مكثف في مصانع الأغذية، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا.

في السياق ذاته، قال غلاب إن المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر تحتاج تكاتف جهود جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي الغذائي وذلك لمواجهة هذا الوباء وتشديد الرقابة وتوقيع العقوبات على المخالفين حتى تمر مصر من هذه الجائحة بسلام.

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