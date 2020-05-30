23204 مصابين بكورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 393 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي يومي بشأن آخر تطورات الوباء على المستوى المحلي إنه من ضمن المصابين الجدد سبعة أطفال و64 من العاملين في مجال الصحة مشيرًا إلى أنه بهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 23204 حالات من ضمنهم 4475 من العاملين في مجال الصحة و1700 طفل.وأضاف وزير الصحة الأوكراني أن 9311 ممن أصيبوا بالفيروس تماثلوا للشفاء بينما بلغ عدد الوفيات 696.