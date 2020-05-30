276 عائدا من الإمارات يغادرون الحجر الصحي في بورسعيد

غادر المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، 276 مواطنا من المصريين العائدين من دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وإتمام توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من سلامتهم الصحية.وأنهت إدارة المدينة الشبابية المخصصة للحجر الصحي إجراءات الرحيل، وجرت المغادرة في مجموعات، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي الأخير عليهم.وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أصدر توجيهاته فور وصول العالقين بتوفير كافة سبل الراحة والوجبات الغذائية بشكل دائم لنزلاء المدينة، وتشكيل طاقم من الأطباء وهيئة التمريض لمتابعة الحالة الصحية بشكل يومي طوال فترة اقامتهم، وجرى التنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارتي الصحة والشباب والرياضة، وجامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن ابراهيم، في استقبال بعثة العالقين منذ وصولها إلى مطار القاهرة وحتى الانتهاء من عملية التسكين بالمدينة الشبابية المطلة على شاطئ البحر.