إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية.وأوضحت الكيلة - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الإصابة سجلت لمواطن يبلغ من العمر 56 عامًا من بلدة حجة في قلقيلية نتيجة مخالطته لمصابين، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 626 حالة.