ضبط 671 هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، حملة مفاجئة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة نتج عنها تنفيذ 671 حكمًا.شُنت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، جاءت الأحكام كالتالي: 133 حكم حبس جزئي، و37 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 348 أحكام غرامات، و149 أحكام المخالفات.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها.