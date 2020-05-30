30828 مصابًا بكورونا و1919 وفاة في سويسرا
السبت 30/مايو/2020 - 11:07 ص
وكالاتطباعة
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 30828، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في سويسرا بلغ 1919، بينما بلغ عدد المتعافين 28300.
وقد مر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا.
وقالت وكالة "بلومبرج" اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في سويسرا بلغ 1919، بينما بلغ عدد المتعافين 28300.
وقد مر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا.