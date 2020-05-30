30828 مصابًا بكورونا و1919 وفاة في سويسرا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 30828، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وقالت وكالة "بلومبرج" اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في سويسرا بلغ 1919، بينما بلغ عدد المتعافين 28300.وقد مر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا.