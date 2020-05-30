نائب: الدولة ترجمت دعمها لبطولات الفرق الطبية على أرض الواقع

أكد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدولة المصرية أظهرت اهتمامًا وتقديرًا لجهود الفرق الطبية منذ بداية الأزمة، وترجمت هذا الاهتمام بصورة عملية من خلال الحفاظ على أرواحهم وعلى حالتهم المعنوية وكذلك من ناحية التقدير المادي لأصحاب هذه المهنة السامية في الوقت الحرج الذي يمر به العالم.وأشار إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، كان أبطال الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض في صدارة المواجهة ولهذا اهتمت الدولة أن تذكرهم دائما وتوجه لهم التحية والتقدير، واستغل الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مناسبة ليوجه التحية للأطباء والتمريض وكل من يعمل في المنظومة الصحية.أوضح أن من بين جهود الدولة للحفاظ على الفرق الطبية، إجراء مسح طبي لجميع العاملين بالمستشفيات وقياس درجة الحرارة، وفي حالة وجود أعراض للمرض يتم إجراء باقي الفحوصات، وخصصت الدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021 حزمة من الإجراءات المالية للفرق الطبية وتحسين مستوى المعيشة لهم، بلغت 2.25 مليار لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل العدوى ورفع مكافآت أطباء الامتياز، كما وجه الرئيس، بصرف مكافآت استثنائية لجميع العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.