جامعة أسيوط تفتح أبوابها مع استمرار «تخفيض العاملين» غدا

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن فتح أبواب الجامعة غدًا الأحد، واستئناف العمل بكافة قطاعاتها التعليمية والخدمية، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتى امتدت على مدار الأسبوع الماضي.وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر استئناف العمل داخل قطاعات الجامعة الإدارية والتعليمية بنصف الطاقة البشرية، وذلك إعمالًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بمد قراره بتخفيض العاملين بأجهزة الدولة المختلفة حتى 15 يونيه، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المتواجدين بها والتي يأتي فى مقدمتها استمرار أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية لمنع انتشار البكتريا والفيروسات المعدية.وأصدر الدكتور طارق الجمال، توجيهات مشددة للإدارات المختصة بضرورة متابعة تطبيق قراره الصادر فى وقت سابق بجعل ارتداء الكمامة شرطًا أساسيًا لدخول الحرم الجامعي وإلزام كافة المترددين عليها بتطبيقها.وأشار الجمال إلى تكليفه لكافة أمناء الكليات باستلام الحصة المخصصة لكل كلية وفق الكثافة العددية الفعلية المتواجدة بها وذلك بسعر التكلفة، مع تخصيص منفذ حر لبيع الكمامات أمام كلية التربية وفى مستشفيات أسيوط الجامعية لبيع الكمامات للاستخدام الشخصي للأفراد.