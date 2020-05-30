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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ اقتصاديات الصحة: «لستة الأدوية» المنتشرة لكورونا تسبب الوفاة

السبت 30/مايو/2020 - 10:56 ص
الدكتور إسلام عنان
الدكتور إسلام عنان
هدير شعراوي
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حذر الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، المواطنين من "لستة الأدوية" المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى لعلاج فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، مؤكدًا أن استعمال تلك الأدوية يمكن أن يُسبب الوفاة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والشباب أيضا. 
 
وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت: يجب أن يكون لدينا مسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين من خلال توعياتهم بمخاطر تناول تلك الأدوية، مضيفًا أن أغلبية الأدوية فى لستة وسائل التواصل الاجتماعي خطأ ولسنا بجاجة لتخزين تلك الأدوية.

وأوضح أنه بمجرد نزول دواء على وسائل التواصل الاجتماعي يتم سحبه فى وقت قياسي من الأسواق، مشيرًا إلى أنه يوجد الكثير من المستشفيات تبحث عن تلك الأدوية ولديها نقص فيها ولا تجدها فى الأسواق نتيجة تلك التصرفات غير المسئولة من قبل بعض المواطنين.   

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