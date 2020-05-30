«المحامين» تدعم أعضائها لحمايتهم من كورونا في الأقصر

أعلن الدوشي شاكر نقيب المحامين في الأقصر، جُملة قرارات أصدرتها النقابة الفرعية بشأن دعم أعضائها بقصد تجنبهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع رئيس محكمة الأقصر، والمحامٍ العام.وأضاف خلال تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أنه في ظل عودة العمل بالمحاكم مجددًا فإن النقابة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، بدأت بتوفير كميات من الكمامات الطبية "ذات الدعامة" بسعر 50 للدستة، مخفضة بدعم 130 جنيها من جانب النقابة، وزجاجات كحول سعة 1 لتر بسعر 70 جنيهًا فقط.وأشار إلى، إن النقابة في حالة انعقاد دائم مع رئيس المحكمة والمحامٍ العام لتنظيم العمل بالشكل المناسب والذى يضمن القيام بالعمل وبالتزامن مع المصلحة العامة التي تٌوفر الأمان الصحي لكافة منظومة العمل، هذا إلى جانب التواصل الدائم مع النقابة العامة للعمل على الوصول لأية حلول للخروج من تلك الأزمة التي يمر بها المحامين.وأضاف أن المجلس قرر تشكيل لجنة تضم بعض أعضاء المجلس وبعض شباب المحامين المتطوعين، تكون فى حالة انعقاد دائم لحل أية مشكلة تنشئ بسب جائحة كورونا وتكون متواصلة مع المعنيين من وزارة الصحة ومديرية الصحة في تذليل أية عقبة تواجه اداء الخدمة الطبية المحامين، هذا إلى جانب العمل على تخصيص أتوبيس النقابة في حالة وجود أية حالة مرضية بين المحامين، واستمرار تعقيم استراحات المحامين فى جميع جزئيات الأقصر وبصفة دورية مستمرة يوميا مع الاستمرار في توفير أدوات النظافة.وأكد أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم من أجل وضع حلول تقي أعضاء النقابة الإصابة بالفيروس.