هوندا تعتزم استدعاء 774 ألف مركبة فى الصين

تعتزم "جي. إيه. سي هوندا" و"دونجفنج هوندا"، وهما مشروعان مشتركان تابعان لشركة "هوندا"، استدعاء 774774 مركبة في السوق الصينية، وفق ما ذكرت المصلحة العامة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي.وأوضحت المصلحة في بيان على الإنترنت، أن الاستدعاء، المقرر أن يبدأ في الأول من يونيو، سيشمل سيارات صنعت خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2018.وذكرت بيانات تفصيلية أن "جي. إيه. سي هوندا" ستستدعي 396149 مركبة، تشمل طرازات "أكورا تي.إل.إكس-إل" و"أكورا سي. دي. إكس" و"أكورا آر. دي. إكس".من جهة أخرى، سيشمل استدعاء "دونجفنج هوندا" 378625 مركبة، بينها طرازات "جريز" و"جينيا" و"سيفيك" و"سبيريور".ونظرا لأن الريش الأساسية للمضخة في المركبات المعيبة، صنعت من مواد منخفضة الكثافة، فقد لا تعمل مضخات الوقود بشكل طبيعي. وفي الحالات القصوى، قد تتوقف المحركات أثناء سير المركبات، ما يشكل مخاطر للسلامة.ووعدت الشركة المصنعة باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا في السيارات المستدعاة، وفق ما ذكر البيان.