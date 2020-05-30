الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ، وكانت أقل من معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام، حيث وصلت إلى 29 درجة مئوية بالقاهرة.وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن درجة الحرارة العظمى انخفضت حتى وصلت إلى 18 درجة، مشيرة إلى استمرار الطقس البارد ليلًا اليوم وحتى غد الأحد، والذى ستشهد فيه البلاد ارتفاعا تدريجيا لدرجات الحرارة.وأوضحت أن البلاد ستشهد موجة حارة بداية من الأحد وحتى يوم الأربعاء وستصل درجة الحرارة إلى 30 درجة، وترتفع إلى 40 درجة يوم الأربعاء، فضلًا عن أن انكسار الموجة الحارة سيبدأ من يوم الخميس القادم، وسيكون هناك انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نسب الرطوبة ليلًا ستكون ما بين 60 و70% بينما فى فترة النهار ستتراوح ما بين 30 و40%.