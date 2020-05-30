اليونان: 5 إصابات بكورونا ولا وفيات جديدة

قالت وزارة الصحة اليونانية إنه تم تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ليبلغ إجمالي عدد المصابين حتى الآن 2909 بعد أن تم إجراء نحو 175 ألف اختبار للكشف عن الفيروس على مستوى الدولة.ونقلت صحيفة كاثمريني اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في الإفادة الصحفية اليومية بشأن الفيروس إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليستقر إجمالي الوفيات عند 175.وأضافت الوزارة أن عدد من تماثلوا للشفاء من المرض بلغ 1374 شخصًا.