قبرص تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة القبرصة إنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 942 منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة به في التاسع من شهر مارس الماضي.ونقلت وكالة الأنباء القبرصية في نسختها الإنجليزية عن وزارة الصحة قولها إن الحالة الإيجابية الوحيدة تم تشخيصها بعد إجراء 447 اختبارًا للمواطنين القبرصيين الذين تمت إعادتهم إلى الوطن.وأضافت الوزارة أن 784 ممن أصيبوا بالفيروس تماثلوا للشفاء فيما توفي 17.