العراق: القبض على قيادى بداعش جنوب بغداد

ذكرت وزارة الداخلية العراقية، أن عناصر مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، تمكنت من القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، كان ينوي تفجير عبوتين ناسفتين جنوب بغداد.وأضافت- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن الإرهابي كان مصابا في أحداث تحرير الموصل، موضحة أن القوة تمكنت من الوصول إلى عبوتين ناسفتين جاهزتين للتفجير في منطقة السعيدات جنوب بغداد كان هذا الإرهابي ينوي استخدامهما في عملياته الإجرامية.وأشار البيان إلى أنه وفقًا للمعلومات المتوافرة، فإن عائلته إرهابية، حيث إن لديه ثلاثة إخوة فجروا أنفسهم في الموصل ووالده فجر عربة مفخخة في منطقة عرب جبور.