العثور على نحت حجري كبير صُنع عام 1087 في الصين

ذكرت سلطات مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، إنه تم العثور على نحت حجري كبير يحتوي على تاريخ واضح عام 1087، حيث يعود إلى عهد أسرة سونغ الشمالية (960-1127م) في مدينة جينان بالمقاطعة.وقال مدير مركز حماية وإدارة الآثار الثقافية بالمقاطعة "هان ته" - في تصريح اليوم السبت - إن النحت الحجري تم العثور عليه في جبل بمدينة جينان، وتم صنعه عام 1087، ويبلغ عمره 933 سنة، مشيرًا إلى أن النحت الذي يبلغ طوله وعرضه 275 سم و235 سم، نحتت عليه شخصيتان من الديانة الطاوية تتميزان بتعبيرات هادئة.وأضاف هان أن الرموز الموجودة على النحت تظهر صورًا في عام 1087، وأنه من النادر مشاهدة مثل هذا النحت الحجري الكبير ذي التاريخ الواضح، والذي يتميز بقيمة كبيرة لدراسة فن اللوحات والأزياء في أسرة سونغ الشمالية.