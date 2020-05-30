كلية متخصصة في معكرونة الأرز «لوسيفين» بالصين

أنشأت مدينة "ليوتشو" بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين كلية متخصصة في معكرونة الأرز ذات الرائحة النفاذة التي تتضمن حلزونات ويطلق عليها اسم (لوسيفين)، وتعد وجبة خفيفة شهيرة في الصين.وستفتتح كلية صناعة لوسيفين –وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم- سبعة تخصصات بما في ذلك انتاج وتصميم وتسويق تلك الوجبة الخفيفة، فيما ستستوعب حوالي 500 طالب سنويا.وتطبخ "لوسيفين" وهي مزيج من مأكولات قوميات هان ومياو ودونغ من الخيزران المخلل، واللفت المجفف، والخضروات الطازجة والفول السوداني، وتقدم في مرق المعكرونة الحار بنكهة حلزونات النهر.وتعد "لوسيفين" غذاء شوارع مميزا في ليوتشو بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين. وبفضل الترويج الرسمي والتجارة الالكترونية، شهدت هذه الأكلة زيادة في شعبيتها في أجزاء أخرى من الصين والعالم في السنوات الأخيرة.وحققت صناعة معكرونة الحلزون، في مدينة "ليوتشو" عام 2019، ناتجا بأكثر من 7 مليارات يوان (حوالي 978 مليون دولار).