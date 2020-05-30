مقتل مسلحين في اشتباكات مع القوات الهندية بكشمير

لقي مسلحان مصرعهما إثر اندلاع اشتباكات اليوم السبت مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "كولجام" بولاية "جامو وكشمير".وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الاشتباكات اندلعت أثناء قيام قوات الأمن بعملية بحث عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة.وفي مطلع هذا الشهر، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، دبلوماسيا كبيرا في السفارة الهندية بإسلام آباد، لتقديم احتجاج على إطلاق النار الذي وصفته بالاستقزازي من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير، ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين بجروح بليغة.