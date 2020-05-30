إصابة واحدة جديدة بكورونا ولا وفيات في تايلاند

سجلت تايلاند حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3077 وذلك في مؤشر على انحسار الفيروس.وذكرت متحدثة باسم المركز الحكومي لمكافحة الفيروس أن الشخص المصاب كان في حجر صحي بعدما وصل إلى البلاد قبل أيام عبر معبر بري مع ماليزيا.وأضافت أن عدد حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين مشيرة إلى أن 43 من بين 52 إصابة جديدة ترتبط بتايلانديين عادوا من الخارج.وأودى الفيروس بحياة 57 شخصا في تايلاند منذ ظهوره في يناير.