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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: إنهاء واشنطن علاقتها بـ«الصحة العالمية» ضربة للشرعية الدولية

السبت 30/مايو/2020 - 08:54 ص
ماريا زخاروفا
ماريا زخاروفا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن قرار منظمة الصحة الأمريكية الخاص بإنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية ضربة للشرعية الدولية والتعاون في هذا المجال في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى الوحدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت زاخاروفا:"في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى تعزيز الجهود في مكافحة الوباء، تضرب واشنطن الأسس القانونية الدولية للتعاون في قطاع الرعاية الصحية".وتساءلت:"ما الذي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه للعالم في المقابل؟".

واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، قائلة" صورة محزنة تفتحها نظم الرعاية الصحية الأمريكية بفترة الوباء، لا تترك لواشنطن أي فرصة للتحدث عن القيادة في هذا المجال".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية، التي يتهمها بالانحياز إلى الصين منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، "لأنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم".

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